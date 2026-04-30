5月21日に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃木坂46のキャプテン梅澤美波（27）のセカンド写真集「透明な覚悟」の応募特典の1つ「本人セレクトのアザーカットミニブック」のタイトルが「透明なままで」に決定した。表紙も同時に決定し「ミニブックの表紙とタイトルが決定しました。こんなにもドアップな私は少し照れくさいけど、乃木坂46での活動の終わりを見据えている頃に撮った貴重な私のまなざしを、どどーんと皆さんに見て