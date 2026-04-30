【「彼方から」の花とゆめコミックス版全巻配信】 5月1日 配信開始 「彼方から 1」 【拡大画像へ】 白泉社は、ひかわきょうこ氏のマンガ「彼方から」の花とゆめコミックス版全14巻を電子版復刻として5月1日に白泉社e-net!のほか、電子主要書店より一斉配信する。価格は各電子書籍ストアで確認してほしい。 「彼方から」は1991年から2002年に「LaLa」で連載された異世界に飛ばされた女子