祝日明け３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前営業日の２８日比６３２円５４銭（１・０６％）安の５万９２８４円９２銭だった。２営業日連続で下落した。前日の米株式市場で、原油先物価格の上昇を受け、ダウ平均株価（３０種）が値下がりした。東京市場では、原油高が長期化することによるインフレ（物価上昇）が企業の業績を下押しするとの見方から、幅広い銘柄で売り注文が広がり、東証プライム銘