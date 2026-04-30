23日の参議院外交防衛委員会で、社民党の福島みずほ党首が日本のパスポート保有率の低さの問題を取り上げた。【映像】福島氏「由々しき事態では」（実際の様子）福島議員は「パスポートの保有率は17.8％、やはり非常に低い。アメリカ48％、韓国45％、ドイツ80％」と、諸外国に比べて日本のパスポート保有率の低さを指摘。続けて「2010年代は20〜25％、2019年は23.8％だったのがどんどん下がっている。これは円安、あるいは貧