お笑いタレントのだいたひかるが29日、自身のアメブロを更新。“土手ボーイ”の愛称で親しまれている長男の成長を喜ぶ日々の中で、ふと襲いかかる将来への不安を明かした。【映像】三浦知良選手の妻・三浦りさ子、夫婦ショット披露「急に不安になる」と題して更新されたブログで、だいたは「子どもと遊んだり、成長を感じると 楽しいし嬉しいですが…」と、幸せを噛み締める一方で、その反面にある不安を吐露。「子どもが巣立