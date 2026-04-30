全国の魚べい・元気寿司にて、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催。30周年を迎えた「ポムポムプリン」が、全国の店舗でいやしを届けてくれます☆ 魚べい・元気寿司 サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーションキャンペーン  キャンペーン期間：2026年5月7日(木)〜5月31日(日)・第1弾 5月7日(木)〜5月17日(日)・第2弾 5月18日(月)〜5月31日(日)対象店舗：全国の魚べい・元