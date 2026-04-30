29日、群馬県渋川市で路上に倒れていた男性がひき逃げされて死亡した事件で、警察は61歳の女を逮捕しました。笹川ルリ子容疑者は29日、渋川市川島の国道で倒れていた野口正己さんを軽自動車でひき、現場から逃走した疑いがもたれています。野口さんは、バイクで走行中にシカと衝突して転倒したとみられていて、野口さんは別の車にもひかれ、病院に搬送後に死亡が確認されました。笹川容疑者は調べに対して「車で人を轢いてしまい、