女子の集まりに、自分の彼氏や旦那さんを連れてこようとする人っていますよね。女同士で話したいと思っている人にとっては、迷惑だったりすることも。今回は、そんなママ友のエピソードをご紹介します。女子の気持ちがわかるなら…「ママ友みんなで集まろうとすると、絶対に旦那さんを連れてこようとするママがいます……。ママ同士で気楽に喋りたいのに、旦那さんがいると気を使うし、やんわり断っても『うちの旦那は女子力高いか