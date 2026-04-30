女子の集まりに、自分の彼氏や旦那さんを連れてこようとする人っていますよね。女同士で話したいと思っている人にとっては、迷惑だったりすることも。今回は、そんなママ友のエピソードをご紹介します。

女子の気持ちがわかるなら…

「ママ友みんなで集まろうとすると、絶対に旦那さんを連れてこようとするママがいます……。ママ同士で気楽に喋りたいのに、旦那さんがいると気を使うし、やんわり断っても『うちの旦那は女子力高いから！ 女子会好きだから大丈夫！』なんて言ってくるし。でもその旦那さん、ほとんど自分から話そうとしないし、全然女子力が高いと思えないんだけど？

モヤモヤしていたら、サバサバしてるママ友が『本当に女子力高かったら、そういう場には来ないよ』『女子の気持ちがわかるからね』と言ってくれました。たしかに、女子の気持ちがわかるなら、旦那さんが一人だけいる気まずさもわかるはず。

そこまで言われたのに『えー』『でもー』としつこかったので、それ以来、旦那さんを連れてくるママ友は誘わなくなりました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 自分から喋ろうとしない旦那さんを女子会の場に連れてこられても、お互い気まずいだけですよね……。断られているのに、それでも旦那さんを連れてこようとするママ友とは、ちょっと距離を置きたくなるかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。