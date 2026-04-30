町田DF昌子源が金髪姿へ変身FC町田ゼルビアは4月29日に行われたJ1百年構想リーグ第13節で水戸ホーリーホックと対戦して2-2のドローの末にPK戦で4-3の勝利を挙げた。サウジアラビアで25日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート決勝から、中2日での一戦にキャプテンのDF昌子源が金髪姿で現れ、周囲を驚かせた。この試合でベンチスタートだった昌子は、2-1とリードしていた後半42分に途中出場する。守備固めが期待されたが、