地主が最も重視する「相続税」。円滑な承継を実現するためには相続税についての理解が不可欠だ。『元メガバンカー×不動産鑑定士が教える「地主」のための相続対策』から一部を抜粋し、日本における相続税の実情を見ていく。地主の「相続税」の厳しい現状地主が最も重視する税金の一丁目一番地といえば、「相続税」である。地主の次世代への承継において、対策の多くは相続税の対策であり、円滑な承継を実現するためには相続税に