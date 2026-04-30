記事ポイント購入不要・応募数無制限で誰でも参加できる初の公式作品コンテスト最優秀賞はこども商品券3万円分＋「初代王者」の称号応募期間は2026年5月1日〜8月31日、SNSへの写真投稿のみキューブの面を回して文字を表現するパズル「モジキューブ」が、初の公式コンテストを2026年5月1日より開催します。ジグソーパズルのリーディングカンパニー・ビバリーが手がける本コンテストは、SNSへの写真投稿だけで参加でき、商品購入も応