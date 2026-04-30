電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」が、短尺×話売りという新しいスタイルのアニメ配信カテゴリ「ANIME」を発表しました。制作の一部工程にはAI技術を取り入れつつも、人のクリエイティブと品質管理のもとで仕上げられているとのこと。4月27日よりプレオープンが実施されており、5月下旬に正式スタートする予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】運営する株式会社カカオピッコマによると、「ANIME」