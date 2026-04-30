富士電機は大幅反発している。前営業日２８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆２７５０億円（前期比３．９％増）、営業利益は１４２５億円（同４．３％増）としており、好感した買いが集まっている。エネルギー部門が成長を牽引する。データセンター関連の需要を受け、同部門の施設電源システムについては受注高で前期比２０&#