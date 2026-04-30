『両京（りょうきょう）十五日』（全４巻）馬伯庸（マーボーヨン）著齊藤正高、泊功訳ハヤカワ文庫ＮＶ各１３２０円（４巻は５月発売）『ペルシャ王女の棺』マハ・カーン・フィリップス著星薫子（にほこ）訳集英社文庫１４８５円『中国５５の少数民族を訪ねて』市川捷護（かつもり）、市橋雄二著角川ソフィア文庫１５４０円◇アジアが舞台の本を選書。映画「長安のライチ」の原作者でもある著者の