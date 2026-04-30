元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が体調不良のため、テレビ出演を欠席することが分かった。30日、所属事務所の公式Xが発表した。所属事務所のXでは「本日、東海テレビ「スイッチ！」に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました」と報告。「現在は医療機関で診察を受け、安静にしております。ご心配をおかけし申し訳ありません。本日の生放送は、代わりまして峯岸みな