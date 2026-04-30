元中日の豊田氏が語る、野球を始めたきっかけ昭和の怪物右腕・江川卓投手（元巨人）を相手に、学生時代からインパクトある活躍を見せたことで知られるのが、元中日外野手の豊田誠佑氏だ。明大から1978年ドラフト外で入団。選手、コーチ、スカウト、選手寮「昇竜館」館長と中日一筋36年間のプロ人生を送り、現在は名古屋市中川区、名鉄山王駅下車すぐのところにある居酒屋「おちょうしもん」を経営している。そんな“江川キラー”