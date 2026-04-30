ウーバーイーツの「12分タイマー」が「8分タイマー」に短縮で大きな問題が？連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第148回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊先月、ウーバーイーツの運営から「届け先で引き渡しができない場合の『置き配』での配達