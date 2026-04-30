【ニューヨーク共同】米配車大手ウーバー・テクノロジーズは29日、同社のアプリにホテルの予約ができる新たな機能を追加すると発表した。米旅行予約サイト大手エクスペディアグループと提携して、従来の配車や配達に加えて旅行関連のサービスも統合し、アプリの利便性を高める。5月中旬までに全米で展開する予定。ニューヨークで開催した年次の製品発表イベント「ゴー・ゲット」で公表した。日本を含む世界70万件以上の宿泊施