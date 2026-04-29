ノア２９日の神奈川大会でＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が次期挑戦者、シェイン・ヘイスト（４０）との最後の前哨戦に勝利。試合順をめぐって争うＯＺＡＷＡ（２９）には?愛?の重要性を説いた。稲村は５月２日の両国大会でシェインとのＶ７戦を控えている。この日はＡＭＡＫＵＳＡ、近藤修司と組んでシェイン、ドラゴン・ベイン、ＨＡＹＡＴＡ組と６人タッグ戦で激突した。稲村はシェインとＨＡＹＡＴＡ