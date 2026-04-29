単勝1.6倍の支持を集めたロックターミガンは2着に敗れた。前哨戦の京浜盃ではフィンガーを3馬身突き放していたが、今回は逆に3馬身差をつけられる形に。勝ち馬をぴったりマークする競馬から直線で差を詰めにかかったものの、最後のひと押しが利かず。鞍上の西村淳也騎手は「厳しい競馬でした」と振り絞るように言葉を残した。2着ロックターミガン西村淳也騎手「ちょっと厳しい競馬でした」レース結果、詳細は下記のとおり。