航空自衛隊小牧基地（右）と愛知県営名古屋空港＝2017年3月米英両軍が冷戦初期の1948年12月、世界各地の基地を相互使用する密約を結んでいたことが29日、機密解除されたオーストラリアの公文書で分かった。米軍が接収した日本国内の12施設も対象で、日本政府の頭越しに決めていた。日本を占領していた連合国軍ではなく、米軍統合参謀本部が密約を主導しており、ソ連に対抗する狙いだったとみられる。米国が終戦直後に間接統治