元NMB48の和田海佑さんが、30日発売のBUBKA6月号（白夜書房）に登場します。【写真】まん丸ヒップにうっとり…和田海佑さんがランジェリーモデルに！「清楚×あざと＝最強」「小悪魔っぽい甘辛MIX」和田さんは白黒のランジェリーカットやビキニ姿を披露、ポスターではえなこさんと両面を飾るほか、誌面ではこれまでにない解放感あふれる魅力を見せています。またTSUTAYA EBISUBASHI限定で購入者限定のポストカードが付属します。