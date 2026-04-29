ZOZOマリンで行われたロッテ―楽天戦は任天堂株式会社の協賛で、ファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売40周年を記念した特別試合「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」として開催。趣向を凝らした様々な演出でファンを喜ばせた。一〜三塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースを使用。試合前に主将のソトらがはめこんだ。また、スコアボードの「BSO」の表記がBは