ロシアのプーチン大統領は２８日、今年９月に行われる下院選について、一方的に併合を宣言したウクライナ東・南部４州を含めて実施する方針を表明した。ウクライナが投票を妨害する可能性があると主張し、戦闘が続く４州の住民が投票できるよう安全の確保を治安当局に指示した。ウクライナの反発は必至だ。２０２２年２月のウクライナへの侵略開始後、ロシアの下院選は初めて。露大統領府によると、プーチン氏はクレムリンで