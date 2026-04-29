4月28日午後、山形県上山市でクマが目撃されました。4月28日午後1時半ごろ上山市軽井沢二丁目でクマ1頭が目撃されました。クマの大きさは不明で、農地を北側へ走っていたということです。現場にはクマの通った跡が残されていました。