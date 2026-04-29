４月２９日は国際盲導犬の日です。盲導犬への関心を高めるため、札幌市で盲導犬の写真展が開かれました。まっすぐ前を見つめるイヌに、人に連れ添って階段を下りるイヌ。壁に貼られているのは、盲導犬の写真です。４月２９日の国際盲導犬の日に合わせて、札幌市の商業施設では写真展が開かれました。盲導犬への関心を高めることが狙いです。写真展は５月１０日まで開催されます。