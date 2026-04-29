UAE（アラブ首長国連邦）がOPEC（石油輸出国機構）から脱退すると発表しました。加盟国との溝が脱退につながったとみられます。UAEの国営通信は28日、UAEが5月1日付でOPECおよびOPECプラスからの脱退を決定したと伝えました。UAEは脱退により「市場の動向に柔軟に対応できるようになり、安定したエネルギー供給に貢献する」と説明していて、今後は段階的に増産していくとみられます。UAEは、生産枠をめぐりOPECを主導するサウジア