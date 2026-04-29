オリジナル脚本のドラマが増えている小学館が運営する漫画配信サービス『マンガワン』騒動の余波が、テレビ業界にも及んでいる。「男性漫画家の性加害を知りながら、編集部が新連載の原作者に起用していたことが発覚して大炎上。作品は配信停止、小学館は謝罪するとともに第三者委員会を設置しました。一連の騒動を受けて、テレビ局も身構えています。″しばらく小学館の作品のドラマ化は中止。すでに進めているものも一旦、ストッ