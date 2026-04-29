「ドジャース１−２マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は苦しみながらも６回２失点（自責点１）にまとめ、開幕から５登板連続でクオリティースタートを達成。だが打線の援護なく今季初黒星を喫した。それでも試合後、「悪い流れを攻撃に持ち込んでしまった」と自分の投球を反省点に上げた。この日は今季２度目の投手専念出場。打線の援護について問われると「あまりいい点の取られ方ではなかった