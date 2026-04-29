ファミリーマート（東京都港区）の公式「X」アカウントが4月29日までに、更新。人気ホットスナック「ファミチキ（骨なし）」を何で挟むとおいしくなるのか……という検証結果を紹介しています。【衝撃の連続！】「ファミチキ」が大変身！ピザまん、卵サンド、ホットケーキ…インパクト大の画像を見る！検証結果も！公式アカウントでは、コメントでは「そのままでも十分おいしいファミチキ。でも一度は考えたことがあるはず