Snow Man目黒蓮（29）が29日、都内で主演映画「SAKAMOTODAYS」（監督福田雄一）の初日舞台あいさつに登壇した。鈴木祐斗氏の大人気漫画が原作。目黒が演じるのは凄腕の殺し屋だったが、一目ぼれをきっかけに引退して商店を営む主人公・坂本太郎役。推定体重140キロのキャラクターのビジュアルを再現するために特殊メークを施して撮影に挑んだ。富士急ハイランドでのロケを敢行。目黒は「うれしかったことがある」と切り出