パリ五輪バスケットボール男子日本代表・馬場雄大の妻で女優の森カンナが、２９日までに自身のＳＮＳを更新。サッカーのユニホーム姿に注目が集まっている。日本テレビ系ドラマ「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜・深夜０：２４放送）で主演を務めている森は、自身のインスタグラムで「友人の内田の篤人先生が、差し入れと共に多すぎる恋と殺人ユニフォームを送ってくれた！！」と明かし、サッカー元日本代表の内田篤人氏から贈ら