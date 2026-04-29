政府は春の叙勲受章者を発表した。アニメ『機動戦士ガンダム』生みの親で知られるアニメ監督の富野由悠季（84）が旭日中綬章に選ばれた。【写真】富野氏の傑作「哀戦士」をガンプラ再現！セイラの美尻、究極のνガンダム、“ハマーン愛”凄すぎキュベレイも富野さんは、1941年生まれ。小田原市出身。日本大学芸術学部映画学科卒業後、虫プロダクションに入社、アニメ『鉄腕アトム』の演出を経てフリーとなる。主な監督作品と