俳優・沢村一樹（58）の次男で俳優の野村康太（22）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。兄でモデルの野村大貴（25）、弟と共に東京ディズニーシーに出かけたことを明かし、レアな3兄弟ショットを公開した。【写真】「みんなスタイル良すぎる」「パパそっくり」野村康太が披露した兄＆弟との3ショット康太は「3兄弟でディズニー ディズニー25周年だった！」とつづり、グッズを身に着けパークを満喫する様子をとらえたオ