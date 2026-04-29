さっぽろテレビ塔では４月２９日から５月６日まで、連休中の小学生の展望台への入場料が無料となっていて、家族連れでにぎわっています。さっぽろテレビ塔では、ゴールデンウイーク恒例の小学生の入場無料キャンペーンを行っています。多くの家族連れが訪れ、札幌の景色を楽しんでいました。（青森県から来た人）「景色はとてもきれいだし、いいものをたくさん売っている」（さっぽろテレビ塔今野年春さん）「