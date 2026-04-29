“意図的に”作られたパワハラ問題〈会ってみるとみな本当に愛すべき、魅力的な情熱家たちだった〉これは作家・スポーツライターの小林信也氏の新刊『謀られたドンと女帝スポーツ界の深い闇』（さくら舎）の一文だ。日本ボクシング連盟の故・山根明元会長、女子体操指導者の故・塚原千惠子元強化本部長、レスリング指導者の栄和人志学館大学元監督、日本テコンドー連盟の金原昇元会長。本書で小林氏が取材した人々はいずれも選手