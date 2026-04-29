プロ野球パ・リーグは28日、各地で2試合が行われました。ソフトバンクは終盤に得点重ね、首位オリックスに勝利。0−1の7回に笹川吉康選手のタイムリーで追いつくと、中村晃選手のタイムリーなどで3得点。9回には栗原陵矢選手の3ランで突き放しました。オリックスはリリーフ陣が崩れ、本拠地での連勝が11で止まりました。ロッテは投打かみ合い楽天に勝利。5回に佐藤都志也選手のタイムリーで先制すると、6回には寺地隆成選手の3号ソ