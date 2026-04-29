大阪・舞洲に、待ちに待った「青の絶景」が広がっています！2026年4月11日(土)から開催中の「ネモフィラ祭り2026」が、GWを前に最高潮の見頃となっています。昨年の大阪・関西万博による休止を経て、2年ぶりに復活した約4万4,000平方メートルのネモフィラ畑。目の前に広がる大阪湾の青、突き抜ける空の青とともに三つの青が溶け合う景色は、この時期だけの特別な体験です。GW期間中の夕刻限定で見られる「オレンジ色に染まる青い花