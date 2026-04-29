米国・ＷＷＥで?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイが、?明日の女帝?アスカの介入により女子インターコンチネンタル（ＩＣ）王座取りに失敗した。先週のロウでは盟友リア・リプリーとのタッグ「リヨ」で、アスカ＆カイリ・セインのカブキ・ウォリアーズに快勝したが、ＷＷＥ女子王者のリアはスマックダウンに移籍。カイリは大量解雇の渦に巻き込まれ、ＷＷＥを退団した。リング内外で女子トップ戦線の大きな流れが起き