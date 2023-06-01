女優の上戸彩（40）が28日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。納豆のこだわりの食べ方を明かした。今回は「うっかり食べたらヤバい食の危険」と題して放送。冒頭にMCの笑福亭鶴瓶が出演者たちに「好きな食べ物」について尋ねた。これに上戸彩は「納豆。昔から納豆が好きで」と回答。食べ方についても聞かれると「最近はオリーブオイルをだくだくにかけたり。あと、お酢を入れたりとか」と明