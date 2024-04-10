【教えて!!ロバーツ監督】ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の月1回の連載「教えて、ロバーツ監督」は3年目を迎える。今季第1回は、28年のロサンゼルス五輪の野球米国代表監督に名乗りを上げている理由や、開幕戦前にウイスキーをチーム全員に配った舞台裏などについて聞いた。 （聞き手・柳原 直之）

――ベネズエラが初優勝した3月のWBCにはドジャースから5選手が参加した。

「本当に素晴らしい大会だった。野球界全体にとっても良かったし、各国にとっても良かった。もちろんファンにとっても、テレビ視聴率も含めて非常に良かった。私自身、全てをテレビで見られたわけではないが、翔平が準々決勝のベネズエラ戦で先頭打者本塁打を打った話は人から聞いたし、スミスはとても良いフレーミングをしていたと思う」

――ドミニカ共和国代表のマリナーズの外野手ロドリゲスら一部選手は、WBCとワールドシリーズは同じくらい重要だと発言している。

「WBCは素晴らしい大会だが、そこに関しては同意していない。確かに国を代表して戦うという意味では重要だが、ワールドシリーズは7カ月間、戦い抜いた末に勝ち取るものだ。自分にとっては全く別のものだと思っている」

――28年のロサンゼルス五輪の野球米国代表監督に意欲を見せたと地元紙カリフォルニア・ポストが報じた。

「もし、その機会があれば大変、光栄だと思っている。私自身、地元のUCLA（カリフォルニア大ロサンゼルス校）に通っていた。ロサンゼルスを本拠地とするドジャースの監督でもある。野球米国代表を率いることができれば本当に大きな名誉だ」

――今季開幕戦で大谷がチーム全員にSEIKOの高級腕時計を贈ったことが話題になった。ロバーツ監督自身もウイスキーをチーム全員に配った。ドジャースの2連覇を祝したロゴも瓶に記されていた。

「有名なカントリー歌手のクリス・ステイプルトンがウイスキー蒸留所と共同開発した“Traveller”というウイスキーだ。濃厚で飲みやすい。クリスは23年にスーパーボウルで国歌独唱を務めたこともあり、私の大切な友人の一人だ」

――チーム全員がロバーツ監督に感謝していた。

「ワインやウイスキーなど、その年ごとに違うものを贈るようにしている。チーム全員に対する、ちょっとしたジェスチャー（気遣いや感謝の気持ち）だと思って続けている」

――SEIKOの腕時計はロバーツ監督にも贈られた。

「そうだ、私も受け取った。彼は非常に寛大で思いやりがある。ドジャースに加入して3年目だが、毎年開幕戦でチームにプレゼントをしてくれている。本当に思慮深い行動だと思う」