今年生産が始まる暑さに強いコメの極早生品種『なつひめ』。5月の田植えに向け、上越市で4月28日生産の準備が始まりました。 4月28日、上越市名立区で始まったのはコメの新品種『なつひめ』の生産です。散布した肥料をトラクターで混ぜ込んでいきました。 記録的な猛暑となった2023年… 【令和5年産米に関する研究会山崎将紀 座長】 「生産者はすごく努力して、暑い中、一生懸命頑張った。ただ、対策のしようがなかっ