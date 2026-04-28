ヘッドフォンアンプ「TAP-101HP」。写真は「春のヘッドフォン祭 2026」で展示されたもの 上杉研究所が手掛けた、真空管OTL(出力トランスレス)方式のヘッドフォンアンプ「TAP-101HP」が、ステレオサウンドの直販サイト・Stereo Sound STOREにて28日販売された。価格は、CR取り付け済み基板と全真空管が付属する組み立てキットが33万円、完成品が44万円。初回生産分は5月下旬より発送予定。 受注生産品となる。 また、設計を