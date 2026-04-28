称名滝へ続く遊歩道が、冬の通行止めの期間を終えてきょう、開通しました。日本一の落差、350メートルを誇る迫力の滝を訪れた人が楽しんでいました。澤越玲佳キャスター「大きな音を立てて流れる称名滝。こちらまで水しぶきが飛んでくるほど近くで見ることができます。大迫力です」きょう開通したのは、桂台ゲートから称名平駐車場までの称名道路と、駐車場から滝の間近にある展望台＝滝見台園地までの遊歩道で