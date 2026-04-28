称名滝へ続く遊歩道が、冬の通行止めの期間を終えてきょう、開通しました。日本一の落差、350メートルを誇る迫力の滝を訪れた人が楽しんでいました。



澤越玲佳キャスター

「大きな音を立てて流れる称名滝。こちらまで水しぶきが飛んでくるほど近くで見ることができます。大迫力です」



きょう開通したのは、桂台ゲートから称名平駐車場までの称名道路と、駐車場から滝の間近にある展望台＝滝見台園地までの遊歩道です。





今年は雪が少なかったため、雪解けが早く、滝近くまでの遊歩道は去年よりおよそ1か月早い開通となりました。称名滝の落差は350メートルと日本一で、きょうは、まだ周囲に雪が残る中、水しぶきをあげながら勢いよく滝が流れていました。称名滝の隣にあるのはハンノキ滝です。雪解けの時期や豪雨のあとだけに現れ、落差はおよそ500メートルです。きょうはさっそく訪れた人が迫力ある光景に見入っていました。広島県から「迫力感じますよ。すばらしい」富山市内から「ハンノキ滝と称名滝2本見られるので、残雪のきれいな景色」富山に住む娘と愛媛県からきた親子「予定した日が開通日でよかったです」「初めてこの滝を見て、迫力に驚いています」富山森林管理署によりますと、今年は落石を防ぐ設備の工事のため、滝つぼ近くの称名橋から滝見台園地にかけて、6月1日から10月31日まで通行止めとなる予定です。