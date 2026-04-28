日米戦闘機が搭載する高性能ミサイルを日本で製造へ三菱電機株式会社は2026年4月28日、アメリカの大手防衛関連企業であるRTX Corporationの事業部であるレイセオンと、空対空ミサイルAIM-120「AMRAAM」の共同生産体制の構築に向けた具体的な協議を進めることを発表しました。【これ日本でつくります】アメリカ軍のAIM-120運用風景を写真でこの動きは、2025年4月14日に開催された第4回日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議