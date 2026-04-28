SBI新生銀行と、SBI証券子会社のSBIマネープラザは4月28日、両社の共同店舗「SBI新生ウェルスマネジメント」における預り資産残高が、2026年4月23日時点で1兆円を突破したと発表した。「SBI新生ウェルスマネジメント」は、SBI新生銀行とSBIマネープラザが連携し、資産運用や資産管理に関する対面相談サービスを提供する共同店舗。専門スタッフが顧客ごとの状況に応じた提案を行い、SBIグループの商品ラインナップをワンストップで