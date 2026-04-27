初対面は誰でも印象をよく見せようとするもの。だからこそ、男性の本音が出るのは“２回目以降”です。実際、男性は本命相手に対して、２回目のデートでの行動や態度がはっきり変わっていきます。間を空けずに次に会う予定を決める男性は本命相手には、初対面のあと時間を置きすぎません。「また会おう」をそのままにせず、早めに次の予定を具体化しようとします。この“間を空けない動き”があるかどうかは大きな違いです。会話が