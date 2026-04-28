サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）がフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。現役時代の給料の使い道について語った。この日は元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏、Jリーグの野々村芳和チェアマンらとそろって登場。お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子は「ちゃげぶー（ぶっちゃけ）、お給料ってどのぐらいもらえるんですか」と直球質問をぶつけた。小野氏は「あんまりいくらもらってたかっ